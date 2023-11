Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 ostatici israelieni si straini detinuti de Hamas in nordul Fasiei Gaza au fost ucisi in lovituri aeriene israeliene in cursul ultimelor 24 de ore, a facut cunoscut vineri aripa armata a miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP. „Treisprezece prizonieri, inclusiv straini” au fost ucisi…

- Un numar de 32 de perchezitii se desfasoara, vineri dimineata, in municipiile Gheorgheni si Toplita, din judetul Harghita, precum si in judetul Mures, la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de santaj si camatarie. Potrivit IPJ Harghita, perchezitiile domiciliare sunt efectuate…

- Sesizarile cu privire la prezenta ursilor in zonele locuite s-au inmultit in ultima perioada, devenind o obisnuinta in judetul Valcea, spun autoritatile care recomanda populatiei sa isi ia masuri de siguranta. Numai luna aceasta au fost transmise sapte mesaje Ro-Alert in care se semnala prezenta unor…

- Praznicul Nașterii Maicii Domnului ocupa un loc special in calendarul bisericesc, fiind serbat la inceputul toamnei, adica in vremea roadelor pamantului, in prima luna a anului bisericesc. Acum toate au inceput sa se innoiasca si sa se descopere in locul „umbrelor”, a prefigurarilor vechi-testamentare,…

- In Romania, programele de inzestrare ale armatei pot eșua chiar și atunci cand exista finanțare, arata Adelin Petrișor intr-un material realizat pentru Știrile TVR. Jurnalistul menționeaza ca la 3 ani de la semnarea unui contract pentru modernizarea avionelor IAR 99, Fabrica de Avioane Craiova nu a…

- De duminica seara, 3 august, Icoana Maicii Domnului PARAMYTHIA se afla la Biserica Domneasca „Sf. Gheorghe” din Pitești, acolo unde deja s-au inchinat deja zeci de credincioși. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului Mangaietoarea de la Vatopedu (Muntele Athos) va ramane aici pana joi dimineața.…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a ajuns la Primaria din Crevedia. Nu voia decat sa invoce niște articole de lege. Știți doar! Oameni prezenți de fața spun ca, de cum a vazut-o, edilul a ieșit pe geam și a luat-o la sanatoasa. ”Cum sa sara, domne`, pe geam? Nu cred așa ceva! Doamne, Maica Domnului!”, a fost…