- Șeful SIAS, Alexandru Scurtu, a explicat, marți, intervenția mascaților de la Onești, susținand ca oamenii legii erau pregatiți sa intervina chiar in scara blocului, ascunși sa nu-l enerveze pe agresor. Acesta ar fi injunghiat victimele pentru ca unul dintre barbați l-a atacat, incercand sa scape. Șeful…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…

- Paul Iștoan, fratele unuia dintre barbații uciși de agresorul de la Onești, a povestit pentru Sursa Zilei cum a decurs acțiunea polițiștilor inainte de dubla crima. Barbatul spune ca polițiștii erau relaxați, neeechipați complet și l-au liniștit tot timpul, spunandu-i ca agresorul este calm și nu iși…

- In imaginile difuzate de Digi 24, agresorul le cere insistent polițiștilor sa vina cu hotararea judecatoreasca pentru apartamentul pe care l-a pierdut in instanța. Barbatul le spune clar oamenilor legii ca ii va omori pe cei doi electricieni.Au aparut primele imagini ale dialogului dintre agresorul…

- „Din cate am ințeles, au fost trimiși de la combinatul chimic, unde lucrau ei, au fost trimiși sa lucreze ca electricieni in apartament. Nu știu ce cautau ei acolo, ca nu aveau ce cauta sa lucreze intr-un apartament. Parerea mea. Au fost trimiși la lucrare, am aflat și eu pe la ora 2 jumatate ce s-a…

- Polițiștii au intervenit luni dupa ce au fost sesizați despre rapirea celor doi, intr-un imobil din Onești.Potrivit primelor informații, barbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru ca și-ar fi adus aminte ca in trecut nu i-au facut bine reparațiile pentru care i-a chemat.Ajunși la fața locului,…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

