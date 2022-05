VIDEO/FOTO. Rusia a lansat bombe cu fosfor asupra combinatului Azovtal

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Rusia a lansat bombe cu fosfor asupra combinatului siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, au anuntat duminica surse ucrainene, dupa victoria Ucrainei la Eurovision, informeaza dpa. „Iadul a venit pe pamant. La Azovstal”, a scris Petro Andriuscenko, deputat in consiliul orasului Mariupol,…

- Kremlinul a negat ca trupele ruse au luat cu asalt otelaria Azovstal din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, unde soldati si civili ucraineni sunt blocati, respectand astfel ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a nu lua cu asalt combinatul siderurgic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi șefilor de stat și de guvern prezenți la reuniunea extraordinara a NATO de la Bruxelles sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca Ucraina sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in…

- Oficialii din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, in apropiere de granița cu Rusia, spun ca se tem ca un numar mare de oameni ar putea fi morți dupa multe ore de bombardament continuu asupra orașului, transmite BBC. Viceprimarul Sergii Orlov a declarat pentru BBC ca un cartier de pe malul raului,…