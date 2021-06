Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuințe au fost afectate de inundatii, marti seara, iar unele drumuri au fost acoperite de ape, in urma ploilor torentiale si a scurgerilor de pe versanti. Potrivit ISU Botoșani, cinci localnici din Ștefanești, Trușești, Ripiceni, Dracșani și Saveni au sunat la 112 și au cerut sa fie ajutați…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica și precipitații insemnate, valabila de luni, ora 10.00, pana miercuri, ora 10.00. Potrivit ANM, in jumatatea de est a țarii și local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice,…

- Județul Valcea este unul dintre cele mai grav afectate de ploile torențiale din ultimele doua zile. Zeci de gospodarii au fost inundate și mai multe familii sunt izolate, in localitațile din Valcea, unde au fost ploi torențiale și grindina. Au fost luate mașini de viitura, iar unele podețe au fost rupte.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul polonez, Andrzej Duda, participa, marti, in comuna Smardan, judetul Galati, la exercitiul militar multinational “Justice Sword 21”. De luni, in Romania a inceput cel mai mare exercițiu NATO din Europa, din ultimii 25 de ani, menit sa testeze capacitatea de aparare…

- Un barbat, care era cercetat intr-un dosar privind furtul a 100.000 de euro dintr-o locuinta din Arad, a incercat sa-i dea mita 12.000 de euro unui polițist, care l-a oprit in trafic. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia anunța ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale a unui…

- Un barbat din Galati a imobilizat dupa ce a amenintat o persoana cu un cutit intr-o statie de autobuz. Un politist local, aflat in timpul liber, a intervenit. Incidentul a avut loc, joi, intr-o statie de autobuz din Galati. Un politist local a vazut cum un individ ameninta cu un cutit un un barbat.…

- Un tanar participant la protestele anti-restrictii care au loc, miercuri, la Constanta a fost pus la pamant, incatusat si dus in duba Jandarmeriei. Din primele informatii, tanarul ar fi refuzat sa se legitimeze. Dupa stabilirea identitatii, el a fost eliberat. Tanarul imobilizat de jandarmi susține…