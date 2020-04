Stiri pe aceeasi tema

- O femei, in varsta de 62 de ani, a fost transportata, astazi, de la Ocnița la Chișinau de un echipaj aero –medical SMURD Iași.Potrivit reprezentanților IGSU, pacienta are o maladie cronica și se afla in stare grava.

- O noua interventie SMURD in Republica Moldova. Elicopterul a aterizat pe stadionul colegiului Politehnic din Balt.Potrivit IGSU, elicopterul SMURD a transportat o femeie de 53 de ani din Spitalul Clinic Municipal Balti catre o institutie medicala din orasul Iasi, Romania.

- O fetita in varsta de patru ani din Barlad, a ajuns, marti, la Compartimentul de Primiri Urgente din cadrul Spitalului de Urgenta ‘Elena Beldiman’, dupa ce a suferit o intoxicatie involuntara cu Rivotril, un medicament din categoria benzidiazepinelor. Potrivit reprezentantilor spitalului barladean,…

- O tânara de 17 ani a cazut, de la etajul întâi, dupa ce s-a urcat pe pervazul geamului pentru a se fotografia. Victima este basarabeanca, dar îsi face studiile la Colegiul National de Informatica „Spiru Haret”, din Suceava. Astazi, ea a fost adusa cu un…

- O copila, in varsta de 17 ani, a fost transportata de la Iasi la Chisinau, dupa ce a suportat un traumatism vertebral. Interventia aero – medicala SMURD a avut loc in dupa-amiaza zilei de astazi, 14 februarie.

- O minora de 17 ani care a suportat un traumatism vertebral a fost transportata cu elicopterul SMURD de la Iasi la Chisinau.Minora a fost transportata de un echipaj de medici la "Institutul Mamei si Copilului" din capitala, pentru ulterioare ingrijiri medicale.

- IGSU vine cu precizari dupa ce, in spațiul public, au aparut imagini cu personalul SMURD care scapa, la urcarea in ambulanța, pacienta din Suceava suspecta de coronavirus. IGSU a specificat intr-un comunicat ca pacienta, impreuna cu paramedicul SMURD, nu au avut de suferit de pe urma incidentului.Totodata,…

- Ieri, un echipaj aero- medical SMURD Iasi a transportat o tanara de 20 de ani, care a fost implicata intr-un accident rutier, de la Balti la Chisinau. Aceasta a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost monitorizata in permanenta de echipajul medical si nu a suferit complicatii. „Pe 25 ianuarie 2020…