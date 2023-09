Stiri pe aceeasi tema

- O drona kamikaze a cazut noaptea trecuta in Bulgaria, la marginea unei localitați din nord-estul țarii, la aproximativ 35 de kilometri de granița cu Romania. Autoritațile de la Sofia nu știu daca aparatul de zbor aparține Ucrainei sau Rusiei, dar spun ca incarcatura exploziva nu s-a detonat pentru ca…

- Locuitorii din zona de nord a judetului Tulcea si cei zona de frontiera din Galati au primit, duminica seara, mesaje RO-Alert, deoarece exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au anuntat ca Inspectoratul General pentru…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.Citește și: Rușii ataca dezlanțuit porturile de…

- Un nou atac cu drone rusești a avut loc miercuri dimineața asupra Ismailului și a provocat pagube in porturi și alte infrastructuri civile, anunța guvernatorului regiunii Odesa. Autoritatile romane au emis un mesaj RO-Alert pentru mai multe localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista…

- Au aparut imagini cu momentul in care drona ruseasca se prabușește pe teritoriul Romaniei. Imediat dupa momentul exploziei, persoana care filmeaza se aude strigand: ”Romania!”. Sunt imagini despre care ucrainenii susțin ca ar fi fost filmate in dimineața de 4 septembrie, atunci cand drona a cazut…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Dupa ministrul Apararii, premierul Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, ca bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ciolacu a incercat sa explice balbele autoritaților pe aceasta tema prin faptul ca drona s-ar fi prabușit pe malul romanesc al Dunarii, „intr-o zona de jungla”. …

- Un urs a fost observat, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din nordul municipiului Ploiestiului, populatia fiind avertizata prin intermediului unui mesaj RO-ALERT, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, prezenta animalului a fost semnalata pe strada…