VIDEO/FOTO Locul tainic în care sfinţii prind viaţă. „Se întâlnesc două lumi” Doxologia a fost in atelierul de pictura al icoanelor de la Varatec si ne-a aratat o fereastra deschisa catre aceasta meserie pe care maicutele o fac cu un talent ascuns, mereu cu o rugaciune pe buze si cu bucuria traita la incantarea din ochii celor care duc icoanele acasa. Cum arata viata in locul in care prind viata chipurile sfintilor in pictura bizantina? „Intotdeauna cand pictam o icoana, incepem cu o rugaciune", spune un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

