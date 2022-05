Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din noaptea de miercuri spre joi a facut prapad atat in Timișoara, cat și in mai multe localitați din județul Timiș. A batut grindina, de dimensiunile unui ou de gaina, in condiții de ploaie torențiala și vant puternic. Au fost smulși copaci și avariate acoperișurile unor case. Autoritațile…

- Oficialii ucraineni au anuntat, miercuri, ca atacuri cu rachete rusesti au vizat regiunea central-estica Dnipropetrovsk, precum si regiunea sud-estica Zaporijie, cauzand pagube mari in orasul Zaporijie. Cel putin o persoana a fost ucisa si alte trei au fost ranite, iar 62 de cladiri au fost avariate…

- O vijelie puternica a smuls, in noaptea de miercuri spre joi, bucati din acoperisurile de pe blocuri. Zeci de masini au fost avariate. Problemele cele mai grave s-au inregistrat pe Bulevardul Dacia si Bulevardul Oltenia. „In urma fenomenelor meteo cod galben, descarcari electrice de vijelii si grindina,…

- Reprezentantul SC Telescaun Vatra Dornei, Paul Bonches, a afirmat ca incidentul de duminica, in urma caruia aproximativ 50 de persoane au ramas blocate in telescaun, a fost cauzat de un sofer care a intrat cu masina intr-o zona interzisa traficului rutier si a lovit un scaun al telescaunului. Paul Boncheș…

- Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte…

- Doi copii cu varste de 9, respectiv, 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani. Potrivit primelor informații, copilul de 13 ani a suferit rani grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman,…

- Armata ucraineana a impus restrictii de circulatie de 38 de ore in orasul Zaporojie, incepand de sambata, de la ora 14:00 GMT, transmite lefigaro.fr. „Nu iesiti!”, a transmis viceprimarul Anatoli Kurtiev. Orasul ucrainean Zaporojie este vizat de atacuri inca de miercuri. Orasul se afla si langa o centrala…

- Inspectorii Antifrauda, din cadrul ANAF, verifica modul in care reprezentantii scolilor de soferi din intreaga tara au fiscalizat taxele de scolarizare incasate in perioada 2019-2021. Pana acum au fost constate abateri pentru care au fost dispuse amenzi si confiscari in valoare de 231.792 lei si au…