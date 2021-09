VIDEO/FOTO CUTREMURĂTOR Talibanii au atârnat cadavrele a patru presupuși răpitori în public Autoritatile talibane din orasul Herat, situat in vestul Afganistanului, au ucis patru presupusi rapitori si le-au atarnat cadavrele in public pentru a-i descuraja pe altii, a declarat sambata un oficial guvernamental local, conform Reuters. Sher Ahmad Ammar, viceguvernator al orasului Herat, a declarat ca barbatii rapisera un om de afaceri local si pe fiul acestuia si intentionau sa ii scoata din oras, cand au fost reperati de patrulele care au instalat puncte de control in jurul orasului. A urmat un schimb de focuri de arma in care toti cei patru au fost ucisi, in timp ce un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

