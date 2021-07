Un autoturism marca BMW, negru, a fost facut praf intr-un accident rutier produs sambata noaptea in satul Slobozia, comuna Voinesti. In masina se afla doar soferul, Andrei Sandu, in varsta de 19-20 de ani. Tanarul era din comuna si avea permisul luat de maxim 1 an. Baiatul conducea cu viteza pe un drum ingust, a pierdut controlul autoturismului si s-a izbit violent de un stalp de beton. Inainte de a intra in stalp, a acrosat in partea din spate un Volkswagen parcat pe marginea drumului. Martorii spun ca ar fi condus cu viteza, cu peste 100 de kilometri la ora, iar in urma impactului a fost aruncat…