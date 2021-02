Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, anunta sprijinul de un miliard de lei aprobat vinerea trecuta de Guvern pentru industria HORECA si schimbarea in ceea ce priveste modul in care se va face plata in cadrul acestei masuri compensatorii, respectiv renuntarea la principiul…

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, anunta sprijinul de un miliard de lei aprobat vinerea trecuta de Guvern pentru industria HORECA si schimbarea in ceea ce priveste modul in care se va face plata in cadrul acestei masuri compensatorii, respectiv renuntarea la principiul…

- Guvernul a decis sa acorde, prin ordonanța de urgența, un sprijin firmelor din sectorul HoReCa, în valoare de un milliard de lei. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui a spus ca s-a schimbat și modul în care se va oferi…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, anunta sprijinul de un miliard de lei aprobat vineri de Guvern pentru industria HORECA si schimbarea in ceea ce priveste modul in care se va face plata in cadrul acestei masuri compensatorii, respectiv renuntarea la principiul…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a declarat marti ca masurile care au fost discutate deja cu mediul de afaceri si pe care doreste sa le propuna pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt masuri active, mai ales pentru forta de munca, in conditiile…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, si-a dat acordul pentru alocarea sumei de 2,5 miliarde de lei pentru sprijinirea operatorilor din industria turismului, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel…

- Ministerul Economiei are prevazut pentru anul 2021 un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% va merge pe trei scheme de ajutor de stat, si anume cea pentru Horeca, restanta pentru Start-up Nation, proiect inființat de PSD in ciuda criticilor PNL, si cea destinata firmelor, a anuntat vineri seara,…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, declara ca ideea eliminarii impozitului pe salariul minim pe economie ramane valabila, așa cum a sustinut USR PLUS in campania electorala. Reprezentantul Guvrnului a transmis ca aceste schimbari benefice pentru milioane de angajați…