Stiri pe aceeasi tema

- ”Am inceput ca business angel, investind intr-un portofoliu de companii mici si medii romanesti, iar apoi, din 2014, sunt 7-8 ani deja, am inceput un anumit tip de pionierat pe zona de venture-capital in Romania, pe companii de IT, companii de tehnologie. Am preluat coordonarea primului fond de profil…

- Țanțareanu i-a marturisit lui Denise Rifai, in emisiunea „40 de intrebari”, ca inca ii este frica de foamete, din cauza lipsurilor din copilarie, deși e milionar in euro. Omul de afaceri a driblat unele intrebari legate de bani, dar a raspuns direct cand a fost chestionat in legatura cu averea personala,…

- AEP a mai transmis ca, in aceasta perioada, banii s-au dus, cu precadere, pe cheltuieli pentru presa si propaganda. PNL se afla pe primul loc la cheltuirea banilor pentru propaganda, cu un procent de 66% din totalul banilor primiti. In schimb, partidul a oferit un procent de 10% pentru consultanta politica…

- Prezent la conferința de presa a PSD Argeș, primarul Mioveniului, Ion Georgescu, a vorbit despre investițiile din oraș. Primarul Georgescu a anunțat ca in iulie va fi gata sala de sport din Mioveni, iar cel mai tarziu in 2023 va fi gata extinderea rețelei de gaze din cartierul Faget, o investiție de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, joi, ca banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Suma disponibila se ridica la aproape 800 de milioane de lei, informeaza News.ro. ”Banii ramasi nefolositi din Planul…

- Vladimir Voronin confirma ca Igor Dodon a primit trei milioane de euro de la oligarhul Vladimir Plahotniuc în schimbul votului pentru Timofti. Liderul PCRM afirma ca, în aceste conditii, nu-l va sustine pe Dodon în turul doi al alegerilor prezidentiale, asa cum a cerut liderul…

- O companie de investiții aparținand lui Bill Gates i-a transferat acțiuni de pe peste 1,8 miliarde de dolari Melindei Gates imediat dupa anunțul divorțului celor doi, scrie Bloomberg. Separarea cuplului de filantropi-miliardari este vazuta ca una dintre cele mai scumpe din lume, dupa divorțul de acum…

- Totusi, dat fiind contextul, valoarea pietei a ramas la un nivel inalt, de 4,9 miliarde euro, fata de 5,2 miliarde euro in 2019 si 5 miliarde euro in 2018. Cea mai mare valoare a pietei de M&A a fost inregistrata in anul 2007, de 5,8 miliarde euro, se mai arata in raportul PwC. ”In ultimul trimestru…