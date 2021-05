Uniunea Europeana a lansat duminica, la Strasbourg, de Ziua Europei, o noua conferinta menita sa contureze viitorul blocului comunitar, in cea mai noua incercare de reforma, relateaza dpa.



Conferinta privind viitorul Europei urmareste ca, prin dialoguri cu cetatenii si prin intermediul unei platforme online, sa se reuseasca elaborarea pana in primavara lui 2022 a unor propuneri menite sa creeze o Uniune mai "prietenoasa" cu cetatenii sai si mai eficienta.



In remarcile de deschidere, presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca UE si-a demonstrat meritele in timpul pandemiei.