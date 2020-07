Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera Romana (PFR) este o institutie "de elita", ce reprezinta "intreaga esenta" a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat joi, ministrul Marcel Vela, la festivitatea dedicata aniversarii a 156 de ani de la infiintarea acestei structuri, informeaza Agerpres.Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a transmis miercuri, la Constanta, reprezentantilor structurilor din subordinea MAI, referitor la activitatea desfasurata in actualul sezon estival, ca trebuie sa se implice si sa fie alaturi de turistii aflati pe litoral, misiunea lor fiind de a-i proteja…

- Tudor Mureșan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care arata ca nu vede un pericol public ca acesta sa fie anchetat în libertate. „Avem violatori, pedofili și alte a scris persoane care au savârșit infracțiuni din zona asta și care au primit condamnari cu…

- Chestorul general de poliție Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera, a demisionat joi din funcție, potrivit unui comunicat al Poliției. Demisia vine la scurt timp dupa infernul de la vama Nadlac, unde din 15 mai, de la ridicarea starii de urgența, mii de oameni au așteptat ore in șir pentru a intra…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat marti, la Nadlac, ca in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, s-a convenit sa se deschida alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania. „De maine, in urma discutiilor, Politia de Frontiera din Romania si din Ungaria…

- Aproximativ 29.400 de persoane au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de frontiera, potrivit unui comunicat transmis, sambata, AGERPRES, de Politia de Frontiera Romana. Incepand din data de 15 mai, cand s-a trecut la starea de alerta de la starea de urgenta instituita ca urmare a epidemiei cu…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intr-o transmisiune online, ca MAI nu a apelat pana acum la incadrari din alte surse pentru ca momentan instituția face fața cu angajații pe care ii are și pentru ca incadrarile din surse externe reprezinta ultima soluție dat fiind ca daca poliția…

- Ciocniri, in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva sute de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters. Manifestantii s-au adunat sambata, strigand ”Imi vreau viata de dinainte” si agitand pancarte cu mesaje ca…