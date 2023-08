Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana „este oglinda istoriei noastre”, declara ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu. De asemenea, șeful diplomației de la Chișinau indeamna „sa o ingrijim și sa o promovam”. „Sarbatorim astazi unul dintre cele mai de preț daruri moștenite de la inaintași, frumoasa noastra…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita incepand din 2013, la 31 august, fiind instituita prin Legea 53/2013. Este de datoria noastra sa cinstim permanent aceasta bogație, sa aratam respectul și sa ne educam generațiile viitoare pentru un limbaj cultivat și un scris corect. Articolul Deputat PSD de Argeș,…

- Stire de presa Bucuresti, 27 iulie 2023 CINCI STRANI LUATI IN CUSTODIE DE POLITISTII DE IMIGRARI Politistii de imigrari din Bucuresti au preluat ieri de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda, sase barbati, care au fost transferati din Austria, respectiv Germania in baza Regulamentului…

- Paul Ionescu este absolvent al Colegiului Național de Informatica Tudor Vianu, din București, unul dintre cele mai bune licee din țara. Intr-un interviu pentru Libertatea, tanarul a povestit experiența sa de la examenul maturitații și surprinderea pe care a avut-o atunci cand a vazut diferența de trei…

- Rezultatele la proba scrisa la limba și literatura romana din sesiunea iunie 2023 a bacalaureatului au adus multe contestații in Neamț. Jumatate din candidații care au susținut probele scrise (3.085 candidați) este nemulțumita de corectura. Concret, un sfert din liceeni – adica 782 – au contestat notarea…

- Toti elevii de la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” din Bucuresti, unde zeci de lucrari au fost anulate din motive ”absurde”, au promovat examenul la Limba romana. Una dintre profesoarele colegiului, care a relatat inca de la inceput situatia, afirma ca nu s-a pus niciodata problema ca elevii sa nu…

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a salutat, cu ocazia recepției dedicata Zilei Independenței Americii, legatura stransa dintre americani și ”prietenii romani”, dar și ”valorile democratice comune” in numele carora cele doua state ”raman uniți impotriva atacurilor groaznice ale Rusiei…

- Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE) a trimis marți dimineața o nota in care precizeaza ca la proba de limba romana de la bacalaureat, la cerința de la subiectul I.A, privind indicarea sensului din textul de la prima vedere al expresiei „de buna seama” se vor lua in calcul „toate…