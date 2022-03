Stiri pe aceeasi tema

- Explozie și incendiu la o centrala nucleara din Ucraina, dupa ce rușii au tras asupra uzinei. Pompierii au reușit sa stinga focul Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea, miercuri, consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, iar joi va gazdui o reuniune a ministrilor de externe ai Formatului Bucuresti 9 cu Franta si cu participarea Ucrainei, anunta MAE. Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea miercuri,…