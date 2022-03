Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca semnalele care vin in urma negocierilor de la Istanbul cu Rusia sunt „pozitive”, insa ele nu pun stop bombardamentelor rusești. Pentagonul susține ca forțele ruse au inceput o „repoziționare”, dar nu „o retragere reala”. „Putem spune ca semnalele pe care le auzim in cadrul negocierilor sunt pozitive, dar nu […] The post VIDEO/ Ziua 35 de razboi. Angajamentul rușilor de a-și retrage trupele are rolul de a „induce in eroare”. Forțele ruse au inceput o „repoziționare”, nu „o retragere reala” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…