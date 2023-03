Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez "The Yomiuri Shimbun" ca Ucraina nu poate inca sa-și lanseze contraofensiva, deoarece Kievul asteapta un numar suficient de arme de la parteneri, potrivit Rador.Liderul de la Kiev a remarcat necesitatea unui sprijin suplimentar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta joi ”tactici mizerabile” rusesti, in urma unui nou val de atacuri masive care au vizat capitala ucraineana si noua regiuni in Ucraina, relateaza AFP. ”Inamicul a lansat 81 de rachete, incercand din nou sa-i intimideze pe ucraineni, folosindu-si din nou…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franța va sprijini ferm Ucraina in razboiul sau impotriva Rusiei, scrie Rador.

- Președintele ucrainean se va afla miercuri pe teritoriul britanic, aceasta fiind prima sa calatorie in Marea Britanie de la inceputul razboiului, anunța Sky News, potrivit Mediafax.

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca posibilitatea de a furniza avioane Ucrainei nu poate fi exclusa, dar numai daca acest lucru nu duce la escaladarea razboiului și nu dauneaza capacitații de aparare a armatei franceze.

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ''pasi fermi'' in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,…