Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca actiunile agresive ale inivadatorului nu vor fi lasate fara un raspuns. ”Dusmanul este in acea etapa in care infrangerea strategica a Rusiei este clara deja. Dar, tactic, ei inca au resurse pentru a incerca actiuni ofensive”, sustine el. El arata ca ucrainenii trebuie sa vorbeasca ”pe o singura voce lumii despre livrari pentru aparare” si sa creasca presiunea globala asupra Rusiei. ”Dusmanul trebuie sa iasa din aceasta faza mult mai slabit decat anticipa in cel mai rau scenariu”, subliniaza el, potrivit news.ro.

