Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, in aceasta dimineața, ca partenerii occidentali livreaza noi arme si echipamente țarii sale. Volodimir Zelenski spune ca face acest anunț, dupa o discuție purtata prin intermediul telefonului cu presedintele francez Emmanuel Macron.„O noua zi a inceput…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a filmat din nou pe strazile Kievului, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale sambata dimineața. Zelenski a transmis un mesaj video, sambata dimineata, pe Twitter, prin care transmite incredere, putere, si cere oamenilor sa nu creada stirile…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut, sambata dimineața, ucrainenilor sa nu depuna armele și sa apere capitala Kiev, unde armata ucraineana se confrunta cu forțele de la Moscova, la „Sunt aici. Nu vom depune armele și ne vom apara țara”, a spus Zelenski. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis sambata de dimineața un nou mesaj de pe strazile din Kiev, oraș atacat de armata rusa de peste 24 de ore. Zelenski a ieșit cu zambetul pe buze din buncarul in care se adapostește. „Nu credeți știrile false”, e mesajul care insoțește cele 40 de secunde…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut vineri, 25 februarie, o convorbire telefonica in cadrul careia au discutat despre sancțiunile impotriva Rusiei și ajutorul pe care Statele Unite il pot acorda Ucrainei in domeniul apararii, informeaza BBC News . Potrivit…

- Comandamentul european al aviatiei militare a Statelor Unite ale Americii, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania. Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care vor urma sa aterizeze la baza aeriana…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre "accelerarea procesului de pace" in tara sa, pe fondul temerilor privind o ofensiva rusa, informeaza AFP. "Continuarea dialogului cu @EmmanuelMacron privind lupta impotriva…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a discutat joi cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre „accelerarea procesului de pace” în țara sa, pe fondul temerilor privind o ofensiva rusa, scrie AFP.„Dialogul continuu cu @EmmanuelMacron privind lupta împotriva…