- Gimnastul roman Gabriel Burtanete s-a clasat pe locul patru in finala la sarituri din cadrul Campionatelor Mondiale de la Liverpool, la doar 0.2 puncte de medalia de bronz. In varsta de numai 20 de ani, mezinul finalei din M&S Bank Arena a fost notat cu 14.666 pentru prima execuție și 14.400 pentru…

- Echipa feminina de gimnastica a Statelor Unite și-a trecut in palmares, la Mondialele de Gimnastica de la Liverpool, cea de-a opta medalie de aur din istorie. Americancele au doborat, astfel, performanța o performanța ce aparținea Romaniei. Echipa Statelor Unite mai obținuse medalii de aur la edițiile…

- Gimnasta romana Ana Maria Barbosu s-a calificat in finala de la individual compus din cadrul Campionatelor Mondiale de la Liverpool. Potrivit Federației Romane de Gimnastica, Ana Maria, in varsta de 16 ani și debutanta la Mondialele de seniori, a obținut in calificari al 20-lea punctaj, in timp ce brazilianca…

- Sportiva romana Ana Maria Barbosu ocupa locul cinci la individual compus, sambata, dupa prima zi a calificarilor feminine la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Liverpool. Ana Barbosu totalizeaza 52,233 puncte, dupa ce a primit 13,000 la sarituri, 13,433 la paralele, 12,500 la barna…

- Gimnastii romani isi incep, vineri, aventura, la Liverpool, la cea de-a 51-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica. Peste 400 de sportivi vor concura la M&S Bank Arena. In competitia feminina, Romania va fi reprezentata de Ana Maria Barbosu si de Andreea Preda, iar in intrecerea masculina,…

Romania va participa cu sapte sportivi, doi la feminin si cinci la masculin, la a 51-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica, programata la Liverpool in perioada 29 octombrie-6 noiembrie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Gimnastica.

Echipa masculina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 10 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut "biletul" pentru Campionatul Mondial din acest an. In finalele pe aparate va evolua Gabriel Burtanete, la sarituri, conform news.ro.