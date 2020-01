VIDEO | Zeci de femei și copii, ținuți precum sclavii de un lider de cult din Israel Polițiștii din Israel au eliberat, luni, un grup de 50 de femei și copii care au fost ținuți „in condiții efective de sclavie” intr-un complex din Ierusalim de un presupus lider al unui cult, relateaza agenția Dpa, citata de Agerpres.Descinderea a avut loc in cartierul ultrareligios Bukharam din Ierusalim,. in urma unei anchete desfașurate sub acoperire timp de doua luni de catre Centrul israelian pentru victimele sectelor, conform Agerpres.Potrivit anchetatorilor israelieni, principalul suspect in acest caz este un rabin in varsta de 60 de ani. Barbatul este conducatorul unei mici comunitați… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

