VIDEO Yandex a lansat ntr-un orășel din Rusia teste cu taxi-uri autonome. Compania spune că este o premieră europeană Yandex, compania rusa cunoscuta pentru motorul sau de cautare, a lansat intr-un orașel din regiunea Tatarstan primele servicii prin care oameni obișnuiți pot testa pe distanțe scurte cum este sa mergi cu o mașina autonoma. In mașina exista și un om are poate interveni la nevoie, dar compania spune ca serviciul va fi extins și pe viitor probabil ca nu va mai fi nevoie de un șofer in mașina. In ultima vreme apar tot mai des in domeniul tehnologiei știri despre companii ruse, fie ca este vorba de Kalashnikov cu roboți și mașini sau de Aurus, cu super-limuzine. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

