Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Viorel urmeaza sa lanseze in curand o piesa populara cu videoclip impreuna cu Liliana Moise, iata ca a ales sa sa-i provoace pe Rafaelo și Vulpița la cațiva pași de dans, insa nici ei nu s-au lasat mai prejos. Au dansat sarba, dar dupa pe ”Sushi Maki”.

- Vulpița și Rafaelo urmeaza sa lanseze o noua piesa, insa din nou Viorel nu este de acord cu acest lucru. Soțul Veronicai l-a sunat pe artist și i-a pus o condiție astfel incat sa fie de acord. Acesta iși dorește sa primeasca suma de 5000 de lei.

- Deja-vu pentru Veronica și Viorel! Soțul Vulpiței a izbucnit in platoul emisiunii ”Acces Direct”, dupa ce a aflat ca tanara din Blagești și Rafaelo vor sa scoata un nou hit. Mai nervos ca niciodata, Viorel l-a ”jignit” pe Rafa in direct!

- Dupa ce au anunțat in urma cu mai multe zile ca vor lansa o piesa, iata ca așteptarea a luat sfarșit, iar aseara in cadrul ediției Acces Direct, Rafaelo, Vulpița și Viorel au lansat prima lor piesa impreuna și deja are un real succes pe YouTube.

- A fost o tensiune cumplita intre Veronica si Viorel, luni, dupa emisiune. In zadar a incercat Rafaelo sa-i linisteasca. Ba mai mult, Viorel a vrut s-o scoata pe Vulpita din ultima piesa lansata.

- O alta poveste e pe cale sa se scrie, iar primele locuri din tranding sa fie din nou luate de Rafaelo care va lansa o piesa cu Viorel, insa asta nu e tot! Piesa o va avea ca invitata și pe Veronica și cu toți sunt pregatiți pentru lansarea marelui hit!

- Neintelegerile dintre cei doi nu sunt o noutate in emisiunea „ Acces direct ”, dar acum Vulpita a luat o decizie in premiera. Si a luat-o suspinand printre lacrimi… Femeia se desparte de sotul ei, care n-a putut trece inca peste faptul ca Veronica Stegaru a mai lansat un videoclip pe YouTube, alaturi…

- Inca puțin și așteptarea va lua sfarșit! Veronica și Rafaelo iși vor lansa piesa in curand, insa pana atunci au aparut cateva imagini de senzație din videoclip. Extrem de zambitoare, Vulpița a acceptat sa imbrace rochia de mireasa, lucru care l-a enervat la culme pe Viorel!