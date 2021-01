Stiri pe aceeasi tema

- Semeru, un vulcan situat în provincia indoneziana Java de Est, a început sa erupa sâmbata, expulzând coloane de fum si de cenusa care ajung în atmosfera pâna la înaltimea de 5.600 de metri, potrivit datelor transmise de Agentia indoneziana de geologie, plasata…

- Gardienii Revolutiei - armata de elita a regimului iranian - au sechestrat luni un petrolier ce naviga sub pavilion sud-coreean in apele Golfului, au informat agentia de presa Fars si alte media locale, pe motiv de 'poluare a Golfului cu produse chimice', invocand 'riscuri de mediu', relateaza AFP…

- Prima persoana din Elveția care s-a vaccinat impotriva coronavirusului a murit, conform oficialilor cantonului Lucerna. Aceștia, care au anunțat ca femeia a primit vaccinul Pfizer/BioNTech, nu au precizat daca decesul a avut legatura cu vaccinul. UPDATE- Cauza decesului Agenția elvețiana pentru produse…

- Vulcanul Kilauea de pe insula Hawaii a inceput sa erupa duminica noaptea, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Erupția a fost urmata de un cutremur de 4,4 grade, transmite Reuters.

- Unsprezece persoane in varsta cu probleme de mobilitate au murit intr-un incendiu la un camin de batrani in primele ore ale zilei de marti in regiunea rusa Baskortostan din muntii Urali, au anuntat autoritatile, citate de Reuters. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 3 dimineata (22.00 GMT luni) in…

- Alegerile parlamentare din Romania au starnit interesul presei internaționale. Marile publicații au acordat spațiu generos scrutinului comentant situația politica din Romania. „Principalele partide din Romania se infrunta pe tema justiției și a pensiilor”, titreaza Reuters in aceasta dimineața.…

- Autoritatea de reglementare a sanatații din Brazilia a suspendat un studiu clinic pentru vaccinul anti-COVID-19 Sinovac, dezvoltat in China, dupa ce au raportat un incident advers sever. Organizatorii studiului au anunțat ca s-a raportat un deces, dar au asigurat ca nu are legatura cu vaccinul, scrie…

- Guvernul suedez le-a transmis joi persoanelor varstnice ca nu mai este necesar sa se autoizoleze, argumentand ca izolarea are impact extrem de negativ asupra sanatatii mintale a celor in cauza, transmite Reuters. De asemenea, Agentia de sanatate publica a anunțat ca nu a gasit dovezi despre un al doilea…