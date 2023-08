Stiri pe aceeasi tema

- In decursul zilei de astazi, 17 august, Vlad Iacob a fost inlocuit din funcția de administrator special al clubui sportiv Dinamo. Acesta ocupa aceasta funcție inca din vara anului trecut.Noul administrator special, ce-l va inlocui pe Vlad Iacob, este chiar președintele clubului, Andrei Nicolescu.…

- Astazi, de la ora 14:00, este ședința AGA la Dinamo pentru numirea lui Andrei Nicolescu in locul lui Vlad Iacob ca administrator special. Cel puțin un acționar minoritar, Dinamo Socios, nu e de acord cu schimbarea, sunt semnale ca și ACS SC Dinamo Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) de la Dinamo…

