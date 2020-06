Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…

- Bucuresti, 22 iun /Agerpres/ - Termenul asumat nefortat de catre antreprenori, consultanti si beneficiari pentru darea in folosinta cu calatori a metroului din Drumul Taberei - si anume 30 iunie 2020 - nu poate fi respectat, specialistii fiind cei care vor decide momentul in care magistrala M5 va fi…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, in cadrul unei vizite la Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei, ca, din cauza unor probleme tehnice, aceasta lucrare va fi data in folosința in maximum doua luni de zile.

- Oficialii Metrorex susțin ca linia de metrou din Drumul Taberei va fi pusa in funcțiune pana la finalul verii, de luna viitoare urmand sa inceapa probele dinamice cu rame de metrou. Termenul inaintat de ministrul Transporturilor pentru deschiderea noii magistrale era 30 iunie.Magistrala de…

- Oficialii Metrorex susțin ca linia de metrou din Drumul Taberei va fi pusa in funcțiune pana la finalul verii, de luna viitoare urmand sa inceapa probele dinamice cu rame de metrou. Termenul inaintat de ministrul Transporturilor pentru deschiderea noii magistrale era 30 iunie.

- „Termenul de 30 iunie ramane un termen asumat de catre antreprenor pentru punerea in circulație cu calatori a acestei magistrale de metrou!”, susține ministrul Transporturilor, Lucian Bode, dupa o vizita pe șantierul Magistralei 5 impreuna cu premierul Ludovic Orban. Lucrarile, incepute in 2011, ar…

- Lucrarile la Magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei - Eroilor au intrat in linie dreapta, iar termenul de 30 iunie ramane un termen asumat pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale, afirma ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "M-am asigurat, impreuna cu premierul Ludovic Orban,…

- Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor incepe undeva la sfarsitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie sa circule cu calatori, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit...