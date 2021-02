Stiri pe aceeasi tema

- Cand a fost interogat de judecator, chirurgul Scott Green, de la un spital din Sacramento, Californa, a spus ca poate participa la audiere, fiindca are „un alt chirurg care este mana a doua la operație”, noteaza postul BBC . Inainte de ședința Curții Superioare din Sacramento, care a fost transmisa…

- Șeful Unitații de Primiri Urgente a unui spital din Brescia, Italia, este in arest dupa ce ar fi provocat intenționat decesul a doi bolnavi de Covid-19, relateaza La Repubblica . Șeful Unitații de Primiri Urgente a Spitalului Montichiari din Brescia este acuzat ca a administrat intenționat anestezice…

- Giorgiana Radu Suntem, zice-se, in etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid. Din fața microfoanelor televizate, totul pare bine pus la punct. Ca mai mereu, in țara noastra se vorbește mult și se faptuiește puțin. Birocrația in ansamblul ei ne-a fost ba prieten, ba inamic, dupa nevoie. Cand…

- Ce trebuie sa ai in vedere inainte sa semnezi o polița RCA pentru mașina și ce poți sa faci daca intampini probleme pentru a fi despagubit, explica jurnalistul Lucian Davidescu intr-un articol din seria Școala de bani , susținuta de BCR, dar avand conținut editorial independent. Tot aici poți afla și…

- La Ministerul Sanatații este haos. La cateva ore dupa ce a somat spitalele sa incheie astazi prima etapa a vaccinarii, ministerul a trimis o alta adresa, o rectificare. In aceasta rectificare preciza ca, pana astazi, trebuie sa se incheie doar programarile in vederea vaccinarii personalului medical. …

- Domeniul lui Michael Jackson, Neverland, a fost vandut pentru suma de 22 de milioane de dolari, cu mult mai putin decat pretul cerut de 100 de milioane de dolari, miliardarului investitor Ron Burkle, intr-o tranzactie descrisa de agentul imobiliar din Los Angeles drept "un chilipir", scrie The Guardian.…

- In incercarea de a salva a specie rara de pasari, un sat din Noua Zeelanda pune in aplicare o strategie inovatoare: iși oprește luminile stradale din cauza carora pasarile se lovesc de asfalt. Cel mai probabil ele confunda luminile cu peștii bioluminescenți cu care se hranesc, informeaza The Guardian.