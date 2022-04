Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, fost premier și lider al PSD, a fost aleasa marți seara, 12 aprilie, președinte al noii formațiuni, cu 247 de voturi pentru, 2 nule și 2 impotriva. Dancila a fost unicul candidat pentru funcția de șef al Partidului Natiune Oameni Impreuna (NOI).In discursul rostit in cadrul congresului,…

- Fostul premier Viorica Dancila, aleasa marti in functia de presedinte al Partidului "Natiune Oameni Impreuna", a declarat ca nu este momentul ca membri ai PSD sa se alature acestei formatiuni, motivand ca 'modul in care social-democratii conduc Romania in acest moment' nu este 'benefic' pentru tara.…

- Viorica Dancila a demisionat, luni, de la BNR. Ea a fost angajata in 2021 pe postul de consultant al guvernatorului Mugur Isarescu. Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale, a confirmat informația pentru G4media. „Ieri a fost ultima sa zi la BNR. Contractul s-a desfacut cu acordul parților”,…

- Viorica Dancila a anunțat marți ca a demisionat din PSD și s-a inscris in partidul NOI (Națiune, Oameni, Impreuna), o formațiune politica inregistrata in acest an. „Dupa 26 de ani de cariera politica in PSD, m-am hotarat sa o iau de la capat. De astazi sunt membru al unei formațiuni politice…

