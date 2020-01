Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a incercat sa o abordeze, pe holurile Palatului Parlamentului, pe ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pentru a primi o reacție despre inghețarea peniei minime.Ministrul Guvernului Orban a fugit de intrebarile reporterului și a refuzat sa raspunda la orice intrebare, spunand ca…

- Decizie de ultima ora. Guvernul Orban nu crește pensiile in anul 2020. Conform ministrului Muncii, Violeta Alexandru, pensia minima... The post Guvernul Orban a decis plafonarea pensiei minime pentru 2020 la 704 lei appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand cu data de 1 ianuarie, Casa Nationala de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala - Relatii cu publicul (ANPIS) vor avea acces direct la baza de date a tuturor angajatilor, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca Guvernul va crea, in 2020, echipe de specialiști care vor face o analiza asupra sistemului de pensii din Romania, pentru o lege a pensiilor „mai buna”."Uitați-va in programul de guvernare. Anul viitor vom crea echipe largi de lucru care vor include…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, reactioneaza la declaratiile noului ministru al Muncii referitoare la o posibila renuntare la serviciile Postei Romane pentru distribuirea pensiilor. "Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze…

- La bugetul pentru pensii exista un deficit ingrijorator lasat de PSD, a declarat, marți, noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, care a anunțat verificari serioase in acest sens, precum și o reducere a structurii ministerului.