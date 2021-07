Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul public de pensii, cel de salarizare si cel de asistenta sociala sunt trei sisteme pentru care se poate spune, la 30 de ani de la Revolutie, ca statul a facut prea putin, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem la 30 de ani de la Revolutie si, daca te uiti la cel putin…

- Nicolae Toderas, coordonatorul tehnic al PNRR a plecat in concediu, la doar cateva zile dupa ce premierul a cerut ca nimeni sa nu faca asta, a dezvaluit newsweek.ro . Cererea de concediu a fost aprobata in 14 iunie, la trei zile de la interdictia anuntata de Cițu. Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru,…

- Deja adversitatea dintre Cotroceni și actualul leadership al PNL sau dintre cei doi poli de putere din partid afecteaza credibilitatea insași a guvernarii, cu pagube irecuperabile pana la urmatoarele alegeri. PSD nu trebuie decat sa stea pe margine, sa priveasca la spectacol și sa caștige și alegerile…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, anunța duminica, pe Facebook, ca il susține pe Ludovic Orban la șefia PNL, in fața lui Florin Cițu, pentru ca ea nu și-ar face un proiect cu oameni care atunci cand aveau nevoie de sprijin politic „se gudurau pana la exagerare prin tot felul de promisiuni…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare, in județele Olt și Valcea, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in fraude informatice. In aceasta…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca rezultatul concursurilor privind sefia caselor judetene de asigurari de sanatate ne ”loveste pe toti”, intrucat ”5 din toata sefimea caselor judetene de sanatate din Romania au promovat”. ”Sefi le-a placut sa fie, considerau ca merita, pun…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de joi 29 aprilie, 30 aprilie (Vinerea Mare și ziua premergatoare),…

- Violeta Alexandru, șefa PNL București, a comentat, sambata, dupa ora 01:00, situația de la Spitalul Foișor, unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea sa fi transformata in suport covid. Alexandru, fosta ministru al Muncii in echipa lui Ludovic Orban și nepastrata de Florin Cițu…