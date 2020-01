VIDEO Vila cântăreței Emilia Dorobanțu a luat foc: Pompierii au intervenit de urgență Un incendiu puternic a izbucnit la casa parinților cantareței Emilia Dorobanțu. Este vorba despre o vila aflata in localitatea Curtișoara, la opt kilometri de Slatina, județul Olt. Pompierii acționeaza cu 3 mașini și 30 de militari. Parinții artistei nu erau acasa in momentul in care au aparut flacarile și au avut nevoie de ajutorul medicilor atunci cand au revenit la domiciliu și au vazut cum arde casa. Vezi si: SURSE Agitație mare in PSD: zeci de parlamentari iși negociaza un EXIT controlat din Parlament . Emilia Dorobanțu se afla in strainatate și a aflat de incendiu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

