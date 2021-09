Stiri pe aceeasi tema

- Drama ”L’Evenement”, regizata de cineasta franceza Audrey Diwan, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, unde Romania a fost reprezentata de trei productii, in diverse sectiuni, iar lungmetrajul ”Imaculat” a fost desemnat cel mai…

- Monica Stan si George Chiper-Lillemark au castigat premiul pentru regie intr-o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, Giornate degli Autori, cu primul lor film, "Imaculat", conform site-ului oficial al Bienalei. De asemenea, Monica Stan si filmul "Imaculat"…

- A fost potop de vedete la deschiderea oficiala a Festivalului de Film de la Venetia! Penelope Cruz, Adriana Lima, iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez si legendara Helen Mirren au facut senzatie pe covorul rosu, noteaza click.ro. Festivalul se desfasoara intre 1-11 septembrie. Penelope Cruz…

- Cea de-a 78-a editie a Festivalului de Film de la Venetia a debutat miercuri cu o ceremonie la care actorul si regizorul Roberto Benigni a primit Laul de Aur onorific si cu premiera mondiala a „Madres paralelas”, scris si regizat de Pedro Almodovar si inclus in competitie. Cineastii au fost prezenti…

- Restaurantul Raisei Candu a obținut recent premiul Travellers’ Choice 2021 de la TripAdvisor. Distincția este acordata doar localurilor care se regasesc in topul celor mai bune resturante din lume. Restaurantul este gestionat de Raisa Candu, o moldoveanca nascuta intr-un satuc din Ialoveni…

- Pelicula ''Madres paralelas'', un film de Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc in perioada 1-11 septembrie, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP. Filmul, din distributia caruia…

- Pelicula ''Madres paralelas'', un film de Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc in perioada 1-11 septembrie, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP. Filmul, din…

- Lungmetrajul „Madres paralelas” al lui Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz si Milena Smit in rolurile principale, va fi proiectat, in premiera mondiala, in deschiderea celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, pe 1 septembrie, arata News.ro. Filmul scris si regizat de Pedro…