- Un val de caldura cu maxime de 28 de grade Celsius i-a determinat pe greci duminica sa treaca peste restrictii si sa iasa in numar mare la plaja sau in parcuri, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit Observatorului national de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridionala Creta,…

- ​Cu câteva zile înainte ca Anthony Warner sa se arunce în aer într-o autorulota în centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai, au anuntat oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI), potrivit dpa și Reuters, citate de Agerpres.Warner,…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Marți, 29 decembrie, cerul va fi predominant noros, dar nu sunt prognozate precipitații esențiale. © SputnikPericol de Revelion: Cum devin toxice salatele „Olivie”, „Șuba” și „Vinegret” Ceața care s-a format pe parcursul nopții se va menține, izolat, și la primele…

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in…

- Potrivit datelor ANM , temperaturile se vor mentine, in continuare, peste cele normale pentru aceasta perioada.Cerul va avea innorari vineri și va ploua slab sau va burnita, pe arii relativ restranse in vest, nord-vest si sud-est si cu totul izolat in restul teritoriului. Pe crestele montane inalte…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Vor fi condiții de ceața. Temperaturile maxime in zonele mai joase sunt de 5-6 grade Celsius. La munte, maximele vor fi de 2 grade la Oașa și 3-4 grade la Arieșeni. Vezi și VREMEA de Craciun și Anul Nou. Perioadele cu ninsori și temperaturi…

- Angela Merkel le-a transmic germanilor ca nu pot avea petreceri de Craciun si Anul Nou. In plus, ea a mai anunțat ca va fi restricționat contactul social pe toata perioada iernii, pentru a combate coronavirusul, conform Daily Mail,. In același timp, a avertizat ca ”luminița de la capatul tunelului e…

- Meteorologii prognozeaza ca, azi, vremea se va raci in toata țara, iar temperatura maxima nu va depași 22 de grade celsius.Sambata, 17 octombrie, va ploua moderat cantitativ, in Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 15…20 l/mp și, izolat, 30…40 l/mp.De…