Stiri pe aceeasi tema

- Elicoptere ale armatei au imprastiat pe terenurile agricole din nord-estul Libanului substante impotriva lacustelor pentru a-i ajuta pe fermieri sa lupte contra acestor insecte care au invadat in roiuri teritoriul acestei tari, relateaza Reuters . Ministerul Agriculturii, aflat in stare de alerta,…

- Prețurile alimentelor, la nivel mondial, in continua creștere. In luna martie a anului 2021 au atins cel mai ridicat nivel Prețul alimentelor, la nivel global, continua sa creasca, acesta tendința stimuland inflația și afectand consumatorii din intreaga lume. Indicele global al preturilor la produsele…

- Tendinta de crestere globala a preturilor alimentelor, care stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, nu da semne de incetinire, informeaza Bloomberg. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in luna martie 2021 cea de-a zecea luna consecutiva de crestere,…

- Regele Salman al Arabiei Saudite l-a destituit vineri printr-un decret pe ministrul pentru pelerinaj, Mohamed Benten, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Pelerinajul la Mecca aduce anual tarii miliarde de dolari. In locul lui Benten, care ocupa functia din 2016, a fost…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a bombardat duminica numeroase pozitii ale rebelilor houthi afiliati regimului iranian, dupa ce o grupare armata a lansat numeroase atacuri cu drone in directia Arabiei Saudite, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Un reporter Reuters a transmis din Sanaa,…

- Coalitia condusa de catre Arabia Saudita care intervine militar in Yemen din 2015 a anuntat ca a distrus o racheta balistica trasa de huthi catre Jizan, in sudul Arabiei Saudite. Contactata de Reuters, compania saudita Aramco, ale carei principale instalatii petroliere se afla in estul tarii, la aproximativ…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in ianuarie, pentru a opta luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din iulie 2014, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters citata de Agerpres. FAO publica lunar…

- Un nou proiect de consolidare a sistemelor oficiale de control a siguranței alimentare și de comunicare a riscurilor a fost lansat in Republica Moldova, precum si in Azerbaidjan, Kirgizstan, Tadjikistan și Turcia, in cadrul Programului de parteneriat intre Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație…