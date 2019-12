Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul 2019 are parte de cea mai originala urare, spusa direct de pe scena unui festival de sezon. La Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarna, care a avut loc in orașul Soroca din Republica Moldova, deputata Alla Pilipețcaia, de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a ținut…

