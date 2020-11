Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al armatei din Guatemala a declarat vineri ca alunecarile de teren provocate de furtuna Eta au ingropat aproximativ 150 de case si au ucis aproximativ 100 de persoane in satul Queja din regiunea centrala Alta Verapaz, informeaza Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei,…

- Formatia Southampton a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle, si este lider in Premier League.Golurile au fost marcate de Adams (7) si Armstrong (82), potrivit news.ro. Citește și: Atac de ultima ora al lui Gheorghe Piperea: Justiția nu poate dispune suspendarea…

- Cristian Rizea a primit un mandat de arestare preventiva pentru 18 zile, in urma deciziei luate de judecatorii din Chișinau. Asta, dupa ce Romania a emis cerere de extradare autoritaților din Republica Moldova pe numele fostului deputat PSD.In martie 2019, Cristian Rizea a fost condamnat definitiv…

- Italia doboara inca un record de noi contaminari zilnice cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, a inregistrat 37.809 cazuri noi de Covid-19 și 446 decese. Din spitale insa au fost externați peste 10.000 de persoane, fața de aproape 5.000 joi.Joi erau 34.505 cazuri noi, iar vineri sunt 37.809.…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

- Dezastru in nordul Italiei și sudul-estul Franței. In Italia cel puțin un om a murit și alți 17 sunt dați disparuți, dupa inundații de proporții provocate de ploile abundente. Și in Franța au decedat doua persoane, iar 12 sunt de negasit dupa viiturile puternice din sud-estul țarii. Persoana decedata…

