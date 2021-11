Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in jurul orei 2 dimineața, intre Plovdiv și Edirne, la aproximativ 200 de kilometrii sud-vest de Sofia. Vehiculul, care era inmatriculat in Macedonia, a lovit o balustrada și a luat foc. La bord erau 53 de pasageri.46 de persoane, printre care și mai mulți copii, au decedat, iar…

- Cel puțin 45 de persoane au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale.Tragedia a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de Digi24.

- Zeci de persoane au murit intr-un autocar in flacari, pe o autostrada din Bulgaria. Tragedia a avut loc luni noaptea, in apropiere de satul Bosnek. Un accident rutier tragic a avut loc pe o autostrada din Vestul Bulgariei. Un autocar inmatricular in Macedonia s-a izbit de o balustrada și a luat foc…

- Printre victime se numara si copii, a declarat seful departamentului de siguranta impotriva incendiilor din cadrul Ministerului de Interne, Nikolai Nikolov.Cel putin 45 de persoane au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunta autoritatile locale, citate de BBC.Tragedia…

- Cel puțin 45 de persoane au murit dupa ce un autobuz a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale, citate de BBC. Incidentul a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de agenția de presa BTA. Printre…

- 46 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale, citate de BBC. Tragedia a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de agenția de presa BTA. Vehiculul,…

- Scene șocante s-au petrecut pe o autostrada din Bulgaria. Un autocar plin cu turiști, care se intorcea de la Istanbul, a luat foc. Sunt cel puțin 46 de morți, dintr-un total de 53 de persoane. Majoritatea sunt turiști din Macedonia de Nord. Printre victime, se afla și copii. Tragedia a avut loc luni…

- The governmentwill offset a portion of the electricity bills for average income or average consumption households, starting with November 1, Energy Minister Virgil Popescu said on Tuesday after attending the meeting on electricity and natural gas prices held at the Victoria Palace of Government between…