Stiri pe aceeasi tema

- Albaiulianul Ovidiu Kiss cunoscut, atat in oraș, cat și in țara, dupa ce a inceput sa realizeze ”sculpturi” din piese auto vechi, a fost prezent, vineri seara, la concursul ”Romanii au talent”, de la PRO TV. Creațiile pe care le-a adus cu el pe scena, intre care o motocicleta și un autocamion la construcția…

- Ziarul Unirea FOTO. O companie de turism vine in ajutorul autoritaților, oferindu-și gratuit intreaga flota de autocar, pe intreaga durata a starii de urgența FOTO. O companie de turism vine in ajutorul autoritaților, oferindu-și gratuit intreaga flota de autocar, pe intreaga durata a starii de urgența…

- Mihai Petre, gafa la Romanii au talent "Wow, ce intrare grațioasa, ca o gazela, ce sa zic... ca o capra neagra, pentru ca suntem la Romanii au Talent", i-a spus Mihai Petre cand fetita a intrat pe scena. "Ca o captrița neagra", l-a completat Andi Moisescu. "Ți s-a parut elegant sa spui capra…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident GRAV pe Transfagarașan: O persoana ranita dupa ce mașina in care se afla a cazut intr-o rapa Accident GRAV pe Transfagarașan: O persoana ranita dupa ce masina in care se afla a cazut intr-o rapa Un accident rutier a avut loc sambata seara, cand un automobil a cazut intr-o…

- "Nu am niciun fel de studii muzicale, insa am aflat ca pot sa cant, in urma cu 4 ani si jumatate, intr-un bar de karaoke. De atunci, la fiecare sfarsit de saptamana, frecventez locatii de karaoke unde cant alaturi de prieteni. Mi-am dat seama ca vreau sa incant oamenii cu muzica mea", a spus concurentul.…

- In cea de-a doua editie a show-ului „Romanii au talent“, un pusti de sase ani i-a uimit pe membrii juriului cu un numar impresionant, care l-a determinat pe Andi Moisescu sa apese Golden Buzz-ul.

- Un tanar care a urcat la volan, fara permis de conducere si in timp ce se afla sub infuenta drogurilor, a incercat sa fuga de politisti, dar a ajuns cu masina in santul de pe marginea soselei. Scena s-a petrecut duminica, pe 26 ianuarie a.c., pe un drum comunal din Todireni, cand politistii din cadrul…