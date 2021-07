VIDEO Un șofer de TIR și-a găsit autotrenul afundat în șosea. Drumul, abia reabilitat, a cedat sub greutatea camionului Incidentul a avut loc in Dej, județul Cluj. Șoferul a lasat camionul parcat cateva minute pe marginea drumului. Cand a revenit a avut un șoc. Roțile de pe partea dreapta erau in aer, iar partea stanga a vehiculului era afundata in asfalt. Porțiunea de drum, cu tot cu acostament abia fusese reabilitata, dar realitatea arata […] The post VIDEO Un șofer de TIR și-a gasit autotrenul afundat in șosea. Drumul, abia reabilitat, a cedat sub greutatea camionului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

