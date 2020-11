Stiri pe aceeasi tema

- Primul pui de panda gigant nascut in Olanda, in varsta de aproape sapte luni, si-a facut vineri debutul in fata publicului prezent la gradina zoologica Ouwehands dupa ce a parasit maternitate a cu o zi inainte, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Puiul mascul, botezat Fan Xing, a putut fi admirat…

- Muzeele publice si gradina zoologica din capitala Statelor Unite, Washington, isi vor inchide din nou portile incepand de luni in urma cresterii numarului de cazuri COVID-19 in aceasta tara, a anuntat joi institutia care administreaza aceste institutii, informeaza AFP. ''Ca urmare a cresterii…

- Japonia este cunoscuta ca una dintre țarile cu cea mai mare rata de longevitate, nu numai pentru oameni, ci și pentru animale. Aici traieste si cel mai batran urs panda captiv din lume, scrie ansa . Cel mai batran urs panda captiv din lume – numit Eimei – locuiește in prefectura Wakayama, in vestul…

- Un manz clonat, nascut la un spital veterinar din Texas, ar putea reinvia caii Przewalski. Aceasta este o rasa pe cale de dispariție, potrivit CNN . Oficialii de la gradina zoologica din San Diego au declarat ca manzul este o clona a unui cal Przewalski. Acesta reprezinta prima clonare reușita a rasei.…

- O orca numita ''Tahlequah'', devenita faimoasa in 2018 dupa ce si-a carat pe cap puiul mort intr-o ''perioada de doliu'' de 17 zile in largul provinciei canadiene British Columbia, a nascut din nou, relateaza luni Reuters. Tahlequah, identificata de oamenii de stiinta…

- Gradina zoologica incearca sa le le reduca nivelul de stres elefanților administrandu-le canabis medicinal. Este vorba despre gradina zoologica din Varsovia, care le va administra canabis medicinal elefantilor sai in incercarea de a le reduce nivelul de stres, au anuntat miercuri responsabilii proiectului,…