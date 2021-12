VIDEO | Un pește nemaintâlnit și parcă venit de pe altă planetă a fost filmat în adâncuri! Cercetătorii sunt uimiți de descoperire Recent, un exemplar din aceasta specie ciudata a fost filmat la o adancime de 800 de metri, unde razele soarelui nu pot patrunde. Asta ar explica și infațișarea sa ciudata: un cap complet transparent, prin care se vad ochii mari și organele.Inregistrarea care a devenit virala a fost realizata de un Institut de cercetare a adancurilor (MBARI), cu ajutorul unui vehicul operat de la distanța, in largul coastei Californiei, scrie IFL Science.Ochii acestei vietați ciudate se pot roti, iar verdele care ii inconjoara consta in organe olfactive care pot simți semnalele chimice din apa. Sunt perfect adaptați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

