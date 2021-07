Stiri pe aceeasi tema

- Un nor urias de nisip - inalt de 100 de metri - a ”inghitit” parcuri, locuinte si imobile in Dunhuang, un oras situat pe vechiul Drum al Matasii, in provincia Gansu, in apropiere de desertul Gobi (nord-vest), o scena demna de un film cu catastrofe, relateaza AFP. Dunhuang, un oras cunoscut…

- Un nor urias de nisip - inalt de 100 de metri - a "inghitit" parcuri, locuinte si imobile in Dunhuang, un oras situat pe vechiul Drum al Matasii, in provincia Gansu, in apropiere de desertul Gobi (nord-vest), o scena demna de un film cu catastrofe, relateaza AFP. Dunhuang, un oras cunoscut prin bogata…

- O de furtuna de nisip a provocat panica intr-un oraș din nord-vestul Chinei, scrie BBC.Fenomenul meteorologi a dat peste cap circulatia rutiera din cauza vizibilitatii foarte reduse, iar oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case pana la trecerea valului de praf. Orașul Dunhuang din nordul-vestul Chinei…

- Schimbarea climatica reprezinta cea mai mare problema a lumii noastre, susține celebrul astronaut american Scott Kelly intr-un comentariu publicat in revista „Scientific American”. Rezolvarea acestei probleme ar putea fi comparata cu aterizarea pe Luna, adauga acesta. traducere din revista Scientific…

- Maxima de temperatura așteptata marți la Cluj este de 29 de grade Celsius, cerul fiind predominant însorit, cu șanse minime de ploaie. Furtunile cu descarcari electrice dispar complet de la Cluj în aceasta zi, iar vântul va sufla cu 19 km/h.…

- Miercuri, vremea se incalzește semnificativ. Soarele rasare la ora 05:36. In zona noastra cerul va fi variabil. Dimineața se va inregistra ceața, apoi cerul se va insenina, dar din a doua parte a zilei se va innora și local vor cadea precipitații. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune…

- Joi, in zona noastra ploile se restrang. Soarele rasare la ora 05:39. In continuare dimineața se menține rece și local se va semnala ceața. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab spre moderat, cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 21:30. Temperaturile minime se…

- Miercuri, vantul continua sa sufle cu unele intensificari. Soarele va rasari la ora 05:51. Instabilitatea va continua. Cerul va fi mai mult acoperit cu nori, iar meteorologii afirma ca, in zona de vest, se vor inregistra cantitați de apa insemnate, iar izolat va cadea grindina. La munte se vor inregistra…