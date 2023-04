Autoritațile au muncit de zor pentru a stinge un incendiu masiv care a cuprins un complex comercial cu 3.000 de magazine din capitala Bangladeshului, Dhaka, au declarat pompierii. Pana in prezent nu au fost raportate victime in urma incendiului, care a izbucnit la primele ore ale dimineții de marți, dar personalul armatei a fost chemat in ajutor dupa ce flacarile s-au extins rapid in zona inghesuita și aglomerata din Bangabazar, unde se afla faimoasele piețe de țesaturi din țara. Rashid Bin Khalid, oficial al serviciului de pompieri, a declarat pentru Reuters ca 50 de unitați de pompieri lucreaza…