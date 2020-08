VIDEO Un incediu uriaș a "devorat" ultimele etaje ale unui bloc din Madrid Un incediu violent a cuprins ultimele etaje ale unui bloc din nordul Madridului, iar cladirea a fost evacuata complet, fara sa fie ranite persoane, relateaza El Pais.







Cladirea are 20 de etaje și o terasa pe acoperiș.

Peste 20 de echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au folosit doua macarale care ajung pâna la 70 de metri pentru a stinge incendiul.





Así se veía el #incendio en sus primeros momentos. Los brazos articulados @BomberosMad han sido providenciales para atacar el fuego a esa altura desde el exterior. @policiademadrid… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

