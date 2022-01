VIDEO Un francez a împins o femeie în fața metroului din Bruxelles / Tânărul, arestat, este cunoscut pentru furt Un francez de 23 de ani a fost acuzat de &"tentativa de omor&" și arestat în acest weekend în Belgia, pentru ca a împins o femeie pe șinele metroului din Bruxelles, a anunțat parchetul capitalei belgiene, relateaza AFP.

Un filmuleț al atacului care a avut loc vineri seara a fost larg distribuit pe rețelele de socializare, stârnind mare emoție în țara.

Pe imaginile unei camere de supraveghere se vede cum un tânar purtând un tricou și o geanta de culoare neagra se plimba pe peronul de metrou înainte de a împinge violent o femeie pe șine.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un francez de 23 de ani a fost inculpat pentru tentativa de omor si plasat in detentie in Belgia, pentru ca a impins o femeie pe sinele metroului la Bruxelles. Agresiunea s-a petrecut cu doar cateva secunde inainte de sosirea in stație a garniturii de metrou, iar mecanicul a reușit sa opreasca la limita.…

- Un tanar din Bruxelles, Belgia, a impins intentionat o femeie in fata unui metrou, in statia Rogier. Din fericire, garnitura de metrou s-a oprit la timp pentru a evita o tragedie. Incidentul s-a petrecut vineri seara, in jurul orei locale 19:45.

- Un tanar a impins o femeie in fața metroului din Bruxelles. Intamplarea care se putea termina tragic a avut loc in stația Rogier din capitala Belgiei in jurul orei locale 19:45, vineri seara. Din fericire, garnitura de metrou s-a oprit exact inainte sa poata lovi femeia.

- Tentativa de omor la Bruxelles, capitala Belgiei, in stația de metrou Rogier, vineri, 14 ianuarie, in jurul orei 19:40. O femeie a fost impinsa pe șinele de metrou, in timp ce un tren a sosit in gara. Conducatorul garnituri a reușit, in ultima clipa, sa efectueze o franare de urgența și sa evite tragedie,…

- Judecatoria Falticeni a dispus arestarea unui individ care a atacat o femeie pe strada, incercand sa ii ia banii. Victima a fost atacata in timp ce iși plimba nepotul in varsta de nici 3 ani.Conform unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, care a coordonat cercetarile ...

- Un bargauan de 35 de ani a fost reținut ieri pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere. Acesta a comis un accident in august anul trecut, in urma caruia o femeie a ajuns la spital. Imediat dupa accident, barbatul a fugit de la fața locului, fiind identificat abia o luna mai…

- Un barbat de 34 de ani din Australia este acuzat ca ar fi sugrumat o femeie, dupa care i-a rapit bebelușul de 11 luni. Tanara de 25 de ani era in stare de inconștiența și a fost transportata la spital. Dupa multe cautari, micuțul a fost gasit nevatamat. Agresorul este acuzat de strangulare și vatamare…

- Fața de tanarul de 27 de ani, din orașul Novaci, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa de viol, fața de doua minore, s-a dispus emiterea mandatului de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. Suspectul a fost introdus de polițiști in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…