Un automobil Ford Escort care s-a aflat la un moment dat in proprietatea Dianei, printesa de Wales, a fost vandut la licitatie unui muzeu din America de Sud pentru suma de 72.855 de dolari, informeaza DPA. Lady Diana Spencer a primit modelul argintiu 1.6L Ghia saloon drept cadou de logodna din partea printului de Wales in mai 1981, cu doua luni inainte de casatoria celor doi, in iulie 1981. Diana's Ford Escort sells for 52,000 as 'testament to her enduring legacy'https://t.co/UdznelI4hx pic.twitter.com/yorip9R6Te; The Mirror (@DailyMirror) June 29, 2021 Printesa Diana conducea deseori…