VIDEO Un drum din stațiunea Semenic a devenit impracticabil, după topirea zăpezii Topirea zapezii de pe drumul ce asigura deplasarea catre lacașul de cult „Sf. Ilie" din stațiunea Semenic, județul Caraș-Severin, a transformat calea de rulaj intr-un traseu de off-road, avertizeaza jandarmii, care spun ca un segment de drum a devenit impracticabil.

