- Familia si prietenii lui Amy Winehouse ofera detalii despre viata regretatei cantarete britanice intr-un nou documentar ce marcheaza 10 ani de la decesul acesteia, inclusiv relatari despre ascensiunea sa spre faima mondiala si lupta cu dependenta, relateaza Reuters miercuri. Narat de mama ei, Janis…

- Arabia Saudita a executat un barbat pentru delicte pe care le-ar fi comis pe vremea cand era minor, potrivit unor grupuri pentru drepturile omului, scrie Reuters. Autoritațile saudite anunțasera anul trecut ca nu vor mai aplica pedeapsa cu moartea celor care comit infracțiuni inainte de varsta majoratului.…

- Ironia Reginei Elisabeta a II-a din momentul fotografiei de grup din cadrul recepției organizate în onoarea summitului G7 nu a fost singurul moment amuzant care a avut-o în centrul atenției pe suverana în vârsta de 95. Regina s-a încapațânat sa taie un tort cu o sabie…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a casatorit cu logodnica sa, Carrie Symonds, într-o ceremonie secreta la Catedrala Westminster sâmbata, au informat ziarele Sun and Mail on Sunday, relateaza Reuters. O purtatoare de cuvânt din Downing Street a refuzat sa comenteze informațiile.…

- O balena de mici dimensiuni blocata in raul Tamisa, in sud-vestul Londrei, a fost mutata dupa aproape patru ore de eforturi din partea unei echipe de salvatori, a informat presa locala, citata de Reuters, potrivit Agerpres.

- Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și avocat al lui Donald Trump, a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor in rol secundar pentru apariția involuntara in „Borat Subsequent Moviefilm”, potrivit Reuters.El a fost filmat cu o camera ascunsa pe cand se afla intr-o camera de hotel in…