VIDEO | Un corp ceresc misterios a colorat în verde cerul nopții din Australia Cerul nopții din Australia a fost invaluit de o lumina stralucitoare și de un zgomot puternic cauzate de prabușirea unui meteorit deosebit de rar, care a avut o nuanța verde neobișnuita. Locuitorii din zona au fost uimiți și fascinați de acest fenomen cosmic spectaculos., scrie livescience.com. Camerele de luat vederi de la aeroportul Cairns din Queensland au surprins o inregistrare video a meteoritului care a explodat, cunoscut sub numele de bolide, la ora locala 21:22, pe 20 mai. Imaginile video incarcate pe pagina de Facebook a aeroportului arata o strafulgerare inițiala de culoare verde… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

